Wohnhaus in Mönchengladbach-Eicken Feuerwehr rettet zehn Menschen aus brennendem Haus

Wegen starker Rauchentwicklung im Treppenhaus konnten sich mehrere Bewohner des Hauses in Mönchengladbach-Eicken nicht selbst in Sicherheit bringen. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten sieben Erwachsene und drei Kinder ins Freie. Wegen der Kälte wurden sie zunächst in einem Bus untergebracht.