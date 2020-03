Einsatz in Mönchengladbach : Menschen und Katze aus brennendem Haus gerettet

Einsatz in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwei Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Nach einem Wohnungsbrand in Hardterbroich-Pesch musste die Stadt Mönchengladbach für sechs Menschen eine neue Bleibe finden. Denn nach dem Feuer war das komplette Gebäude nicht mehr bewohnbar.

Die Feuerwehr war am Samstag zu dem Wohnungsbrand an der Bender Straße ausgerückt. Wie sie mitteilte, war das Feuer im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus den Fenstern des Vorderhauses. Im rückwärtigen Bereich des Gebäudes wurden zwei Personen und eine Katze über tragbare Leitern von einer Dachterrasse gerettet. Die beiden geretteten Personen wurden vom Notarzt und den Einsatzkräften erstversorgt und anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit den Rettungswagen in ein Mönchengladbacher Notfallkrankenhaus transportiert.