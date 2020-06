Feuerwehr Mönchengladbach : Kätzchen aus Regenwasserrohr gerettet

Die Feuerwehr Mönchengladbach hat ein Kätzchen aus einem Regenwasserrohr befreit. Foto: Feuerwehr Mönchengladbach

Odenkirchen Die Feuerwehr Mönchengladbach hat am Dienstag ein Kätzchen in Not gerettet. Das Jungtier war offenbar in einem Regenwasser-Fallrohr gefangen und konnte sich nicht selbst befreien. Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen.

Die Anwohner eines Einfamilienhauses an der Mülgaustraße haben am Dienstagnachmittag die Feuerwehr gerufen, weil sie eine kleine Katze in dem unterirdischen Bereich eines Regenwasser-Fallrohres vermuteten. Sie hatten den oberen Teil des Regenrohres bereits entfernt, sodass man deutlich ein Miauen aus dem Rohr hören konnte, teilt die Feuerwehr mit.

Da die Feuerwehrmänner anders nicht an das Jungtier heran kamen, legte sich ein Feuerwehrmann auf den Bauch, steckte den Arm in das Rohr und lockte das Kätzchen mit Nassfutter soweit an, dass er es schließlich greifen und herausziehen konnte.

Die Retter brachten das völlig entkräftete Jungtier zu einem Tierarzt.

Im Einsatz waren das Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt)sowie das Kleineinsatzfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt).

(RP)