Einsatz für die Feuerwehr Mönchengladbach : Kaufland wegen Gasgeruch geräumt

Mönchengladbach Am Montagvormittag musste der Kaufland an der Aachener Straße geräumt werden. Es roch nach Gas, die Suche nach der Ursache gestaltete sich für die Feuerwehr schwierig.

Die Feuerwehr räumte am Montagmorgen den Kaufland an der Aachener Straße wegen Gasgeruchs. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist die Ursache dafür bereits gefunden und die Evakuierung inzwischen wieder aufgehoben. In einem Container entsorgte Campinggas-Kartuschen konnten als Auslöser ausgemacht werden.