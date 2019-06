Einsatz in Mönchengladbach : Feuerwehr dichtet Gasleck ab

Mönchengladbach Anwohner hörten ein lautes Zischen. Die Hohenzollernstraße musste für knapp zwei Stunden gesperrt werden.

Anwohner der Hohenzollernstraße haben der Feuerwehr am Dienstagabend ein Gasleck in einer Baustelle gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war ein lautes Zischen zu hören. An einer Hauptgasleitung war ein Abzweig abgebrochen. Aus dem ungefähr sechs Zentimeter großen Loch trat das Gas in die Umgebung aus. Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab und forderte alle Bewohner der anliegenden Häuser auf, Fenster und Türen zu schließen und in den Häusern zu bleiben. Ein Trupp der Feuerwehr stieg mit Atemschutzgeräten in die Baugrube und dichtete die Leckage ab. Dazu wurden sie von einem weiteren Trupp mit einem Strahlrohr in Bereitschaft gesichert. Später wurden alle angrenzenden Häuser durch die Feuerwehr kontrolliert. Der ebenfalls alarmierte Gasversorger konnte die Leckage später fachmännisch reparieren und das Loch dauerhaft abdichten. Durch das umsichtige Verhalten der Anwohner konnte der Einsatz nach knapp zwei Stunden ohne weitere Personen- oder Sachschäden beendet werden, sagte Einsatzleiter Carsten Kommer.