Kurioser Vorfall in Mönchengladbach : Feuerlöscher entleert sich bei Einsatzfahrt in Streifenwagen

Aus bisher ungeklärten Gründen füllte das Löschpulver plötzlich den Innenraum des Fahrzeuges. Die drei Insassen blieben unverletzt.

Demnach waren die drei Beamten gegen 11.25 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn in einem Streifenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz. In einer Kurve an der Ecke Neusser Straße/ Krefelder Straße in Mönchengladbach entleerte sich plötzlich einer der dienstlich mitgeführten Feuerlöscher in dem Fahrzeug – ohne Zutun einer der Insassen, wie die Polizei mitteilt.