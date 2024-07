Feuerwehr Mönchengladbach im Einsatz Ein Verletzter bei Brand in Restaurant an Hindenburgstraße

Bei einem Brand in einem Restaurant an der Hindenburgstraße hat sich eine Person eine leichte Rauchvergiftung zugezogen. Das meldet die Feuerwehr. Demnach wurde sie am Sonntag, 28. Juli, gegen 15.45 Uhr zu dem Feuer im Küchenbereich alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte es unter der Absaugung in der offenen Küche. Das Feuer hatte sich bereits in die Abzugsanlage ausgebreitet. Allerdings hatten Mitarbeiter auch schon erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher eingeleitet und „das Restaurant vorbildlich geräumt“, wie die Feuerwehr berichtet. Eine Person zog sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Sie wurde nach einer Erstversorgung in ein städtisches Krankenhaus transportiert.