Einsatz in Mönchengladbach : Feuer in Pizzeria

Die Feuerwehr ist am Pfingstmontag zu einem Wohn- und Geschäftshaus an der Aachener Straße gerufen worden. Aus bisher unbekannter Ursache war gegen 23.30 Uhr in einer Pizzeria ein Feuer ausgebrochen. Aus dem Kamin eines Pizzaofens schlugen Flammen. Die Räume der Pizzeria waren verraucht. Sofort wurde ein Angriffstrupp unter Atemschutz mit einem C-Strahlrohr zur Brandbekämpfung eingesetzt. Um den Brand vollständig zu löschen, mussten die Einsatzkräfte Bauteile der Abzugsanlage im Außenbereich des Gebäudes demontierten. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen auf die Außenwandverkleidung des Gebäudes verhindert werden. Die Mitarbeiter der Pizzeria hatten den Brand laut Feuerwehr sehr früh entdeckt, so dass sie das Gebäude unverletzt verlassen konnten.