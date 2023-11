Feuerwehr und Polizei im Einsatz Halle am Flughafen Mönchengladbach brennt

Mönchengladbach · Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochnachmittag am Flughafen MGL im Einsatz. Auf dem Gelände brennt eine Halle. Was dazu bisher bekannt ist.

29.11.2023 , 18:09 Uhr

8 Bilder Feuer am Flughafen Mönchengladbach – Feuerwehr und Polizei im Einsatz 8 Bilder Foto: Sascha Rixkens

Polizei und Feuerwehr sind aktuell – am Mittwochnachmittag, 29. November – im Einsatz am Flughafen Mönchengladbach. Dort steht eine Halle in Flammen. Das bestätigte ein Sprecher der Leitstelle der Polizei unserer Redaktion. Näheres zum Umfang des Brandereignisses sind bisher nicht bekannt. Die Krefelder Straße ist stadtauswärts in Richtung Flughafen gesperrt. Die Einsatzkräfte sind mit einer Vielzahl an Fahrzeugen vor Ort. Das Gelände ist abgesperrt. Einsatzkräften zufolge brennt der ehemalige Büroteil einer Lagerhalle. Das Feuer sei – Stand 18 Uhr – noch nicht unter Kontrolle. Am Nachthimmel ist dauerhaft eine starke Rauchentwicklung zu beobachten. Aus den Löschfahrzeugen werden Schläuche auf das Gelände gelegt. Eine Drohne mit Wärmebildkamera soll Brandherde ausfindig machen. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Hier geht es zur Bilderstrecke: Feuer am Flughafen Mönchengladbach – Feuerwehr und Polizei im Einsatz

(capf/cwe)