Bürogebäude steht in Flammen Feuer am Flughafen Mönchengladbach unter Kontrolle

Zum Umfang des Brandereignisses war am Abend noch nicht viel bekannt. Das Gelände war weiträumig abgesperrt, auch die Krefelder Straße war mehrere Stunden für den Autoverkehr gesperrt. Wie der für die Feuerwehr zuständige Ordnungsdezernent Matthias Engel am Abend sagte, handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge bei dem Objekt um ein leerstehendes Bürogebäude am Flughafen außerhalb des Sicherheitsbereiches. Ob es bei dem Einsatz Verletzte gab, war zunächst noch unklar. Im Einsatz waren zwischenzeitlich 50 Feuerwehrleute aus drei Feuerwachen und der Flughafenfeuerwehr, Rettungswagen und ein Notarzt. Die Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt stellten in der Zeit die Bereitschaft für mögliche andere Einsätze sicher.