Auf Baustellen in Mönchengladbach und Willich Sieben Festnahmen nach Kontrolle durch den Zoll

Gegen diese Personen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet, wie der Zoll mitteilte. Anschließend wurden die Personen an die zuständigen Ausländerbehörden übergeben. Dabei wurde in sechs Fällen eine Festnahme ausgesprochen. Eine weitere Person, die wegen vorheriger Delikte bereits per Haftbefehl gesucht worden war, wurde nach der Festnahme an die Polizei übergeben.