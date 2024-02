Ermittlungen nach Erpressung in Mönchengladbach Festnahme nach Überfall auf Geschäft

Die Polizei hat zwei Männer vorläufig festgenommen, die am Samstag, 17. Februar, ein Autoteile-Geschäft an der Gartenstraße in Mönchengladbach überfallen haben. Das Duo bedrohte den 39-jährigen Geschäftsführer und verlangte die Herausgabe von Geld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten stellten die beiden Verdächtigen kurz darauf und nahmen sie vorläufig fest.