Kriminalität in Mönchengladbach Falscher Wasserwerker bestiehlt 87-Jährige

Ein Trickdieb hat am Freitag, 22. September, im Stadtteil Bettrath eine 87-jährige Seniorin bestohlen. Nach Polizeiangaben hatte die Geschädigte gegen 14.15 Uhr dem Mann die Tür geöffnet. Er behauptete, im Auftrag des Wasserwerkes das Wasser kontrollieren zu wollen, da in der kommenden Woche die Fahrbahn vor dem Haus der Frau aufgerissen würde. Der Mann trug einen Ausweis um den Hals. In der Wohnung erhielt die Geschädigte den Auftrag, im Bad das Wasser aufzudrehen und dabei den Duschschlauch zu halten. Der unbekannte Täter durchwühlte währenddessen die Wohnung und verließ sie mit einem Geldbetrag, den die Seniorin zuvor von der Bank abgehoben hatte.