Betrugsfall in Mönchengladbach „Falscher Polizist“ erbeutet fünfstelligen Geldbetrag und Schmuck

Eine 85-jährige Frau ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Ein „falsche Polizeibeamter“ und eine Komplizin brachten sie um Schmuck und einen fünfstelligen Geldbetrag. das teilte die Polizei mit. Demnach hatte die Frau am Montag gegen 15.45 Uhr den Anruf eines angeblichen Polizisten erhalten. Dieser gab ihr gegenüber an, dass ihre Tochter, die er namentlich kannte, einen Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei eine Person tödlich verletzt worden. Deshalb würde sich die Tochter nun in Untersuchungshaft beim Amtsgericht in Mönchengladbach-Rheydt befinden.