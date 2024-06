Betrüger in Mönchengladbach unterwegs Falsche Wasserwerker stehlen Schmuck und Geld

Ein Mann und eine Frau haben mit einer Betrugsmasche ein älteres Ehepaar bestohlen. Das meldet die Polizei am Montag. Nach Angaben der 83-jährigen Betroffenen klingelte es am Freitag, 14. Juni, gegen 11.30 Uhr an ihrer Haustür. Nach dem Öffnen hätten eine Frau und ein Mann vor ihr im Flur gestanden. Das Duo habe angegeben, dass es in der Nachbarschaft zu einem Wasserschaden gekommen sei und man deshalb die Leitungen im Haus überprüfen müsse. Daraufhin gewährte die Seniorin dem Duo Einlass und holte ihren 85-jährigen Ehemann hinzu.