Trickdiebe unterwegs Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin in Mönchengladbach

Da die Seniorin Zweifel an der Geschichte hatte, verweigerte sie dem Fremden zunächst den Eintritt in ihre Wohnung. Als dieser ihr allerdings damit drohte, dass in dem Fall einer Nicht-Kontrolle im ganzen Haus das Wasser abgestellt werden müsse, ließ sie ihn doch herein. Die Wohnungstür lehnte er hinter sich lediglich an. Gemeinsam gingen der Fremde und die Frau durch verschiedene Räume, und der Mann forderte die 75-Jährige immer wieder auf, Wasserhähne aufzudrehen. Zwischendurch telefonierte er mit einem angeblichen Mitarbeiter. Vermutlich betrat dieser zweite Mann in der Zeit unbemerkt die Wohnung.