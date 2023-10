Betrugsfälle in Mönchengladbach Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorinnen in Rheydt und Eicken

Ein ganz ähnlicher Fall ereignete sich am Nachmittag des gleichen Tages: Unter einem Vorwand verschafften sie sich gegen 14 Uhr Zutritt zur Wohnung einer 76-Jährigen an der Wilhelm-Schiffer-Straße. Die Geschädigte berichtete, dass sich zwei Männer abwechselnd in ihrer Wohnung und im Keller aufgehalten hatten. Man hatte ihr erklärt, dass es im Nachbarhaus einen Wasserschaden gegeben habe und man deshalb die Leitungen überprüfen müsse. Die Männer drehten das Wasser in ihrem Bad auf und wiesen die Mieterin an, den Strahl einige Zeit zu beobachten, ob sich dieser verfärbe. Unterdessen entwendeten sie Schmuck und eine Geldbörse aus der Wohnung.