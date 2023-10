Trickbetrug in Mönchengladbach „Falsche Handwerker“ stehlen Schmuck von Seniorin

Trickdiebe haben sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 85-Jährigen verschafft und die Frau dann bestohlen. Das teilte die Polizei mit. Demnach sprach ein Mann, der sich als Handwerker ausgab, die Seniorin am Donnerstag, 26. Oktober, gegen 11 Uhr an der Haustür an. Die Frau kam zu dem Zeitpunkt gerade vom Einkaufen. Der Mann gab an, dass es im Haus einen Wasserschaden gegeben habe und die Frau die einzige Bewohnerin sei, die diesbezüglich noch nicht erreicht werden konnte.