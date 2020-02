Trickdiebstahl in Mönchengladbach : Falsche Handwerker bestehlen 86-Jährigen

Mönchengladbach Die Fremden gaben vor, ein Angebot für ein neues Dach abgeben zu wollen. Doch dann tricksten sie den Senior aus.

Ein 86-Jähriger ist am Mittwoch gegen 15 Uhr in seinem Haus am Kelzenberger Weg Opfer eines Trickdiebstahls durch falsche Handwerker geworden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei Männer hatten bei dem Senior unter dem Vorwand geklingelt, ihm ein Angebot für ein neues Dach unterbreiten zu wollen. Im Haus bat einer der Täter den 86-Jährigen, ihm das Haus zu zeigen. Währenddessen entwendete der andere Täter Geld, das er im Wohnzimmer fand.