Zeugensuche in Mönchengladbach Mercedes-Fahrer rammt geparkten Lkw und fährt davon

Der Unfall ereignete sich demnach am Dienstag, 9. Januar, gegen 6.30 Uhr an der Kaldenkirchener Straße. Der Meldung zufolge kollidierte der silberfarbene Kombi (C-Klasse oder E-Klasse) der Marke Mercedes mit dem Lkw. Dieser stand in Richtung Innenstadt auf Höhe der Hausnummer 37 auf dem rechten Seiten- beziehungsweise Parkstreifen. Beim Unfall wurde er an der Front sowie am linken vorderen Kotflügel. Der Schaden dürfte sich laut Polizei „mindestens auf einen hohen vierstelligen Betrag belaufen“.