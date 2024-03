Unfall mit Fahrerflucht in Rheydt Frau zweimal angefahren – Autofahrerin flüchtig

Mönchengladbach · In Rheydt hat sich am Donnerstag, 14. März, laut Polizei ein Unfall mit Fahrerflucht ereignet. Gleich zweimal soll eine junge Autofahrerin mit ihrem Wagen eine 28-Jährige beim Überqueren an einem Fußgängerüberweg angefahren haben. Was bisher bekannt ist.

15.03.2024 , 12:26 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, der sich am 14. März in der Rheydter Innenstadt ereignet hat. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht in der Rheydter Innenstadt. Eine noch unbekannte Frau soll dort am Donnerstag, 14. März, eine Fußgängerin gleich zweimal erfasst und verletzt haben. Laut eigenen Angaben überquerte die 28-jährige Fußgängerin gegen 8 Uhr die Hauptstraße an der Fußgängerampel nahe der Hauptkirche, als es zum Zusammenstoß mit einem schwarzen Kleinwagen kam. Dieser sei aus der Gartenstraße gekommen und nach rechts in die Hauptstraße abgebogen. Das Fahrzeug, an dessen Steuer eine junge Frau gesessen haben soll, erfasste die 28-Jährige mit der Front am Bein, sodass sie stürzte. Nachdem sie wieder aufgestanden war, sei das Auto noch ein zweites Mal gegen sie gefahren, ehe es über die Hauptstraße in Richtung Brucknerallee davonfuhr, ohne dass die Frau am Steuer ausstieg und sich um die Verletzte kümmerte. Durch die Zusammenstöße erlitt die Fußgängerin leichte Verletzungen. Sie beschrieb die Autofahrerin als eine junge Frau mit Kopftuch. Bei dem Auto handelte es sich um einen schwarzen Kleinwagen. Nähere Informationen liegen der Polizei aktuell nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Unfallflucht eingeleitet. Sie bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zur Identität der Unbekannten machen können, sich unter Telefon 02161-290 zu melden.

(leb)