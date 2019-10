Zeugen meldet kuriosen Fall : Fahrer schläft am Steuer ein

Mönchengladbach Die alarmierte Polizei findet den selig Schlummernden in seinem Auto mitten auf der Straße. Ein Alkoholtest verlief negativ, aber der Mann hatte wohl Drogen genommen.

7 Uhr an einem ganz normalen Werktag: Zeugen melden bei der Polizei ein Auto, das mitten auf der Bonnenbroicher Straße stehe und in dem ein Fahrer offensichtlich selig schlafe. Geschehen ist dies am vergangenen Donnerstag. Die Beamten finden tatsächlich einen Opel, der mittig auf dem rechten Fahrstreifen der Bonnenbroicher Straße steht. Nachdem sie mehrfach an das Fenster geklopft haben, öffnet ein verschlafen wirkender Mann die Fahrertür. Seine Bemühungen, auszusteigen und dann stehen zu bleiben, verlaufen laut Polizeibericht eher bemüht, als befähigt. Gerade stehen kann er nicht, den Anweisungen der Polizisten zu folgen, fällt ihm schwer. Der Atemalkoholvortest verläuft negativ. Dafür reagiert der anschließende Drogenvortest positiv auf drei verschiedene Substanzgruppen. Im Auto befinden sich unter anderem zwei Snap-Tütchen, deren Inhalt sich als Betäubungsmitteln erweisen könnte. Die Polizisten stellen die Tütchen ebenso sicher wie den Führerschein des 30-jährigen Fahrers. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen worden ist, kann er die Wache wieder verlassen. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.