Autodiebstahl in Mönchengladbach Fahrer schläft in gestohlenem Mercedes

Das Auto war am Montag, 27. November, als gestohlen gemeldet worden. Am Folgetag wurden Beamte zur Kreuzung Wilhelmstraße/ Venloer Straße in Neuss gerufen. Zeugen berichteten, ein Mann säße am Steuer und würde schlafen. Das daraufhin bei der Einsatzleitstelle durchgegebene Kennzeichen stimmte mit dem des am Vortrag in Mönchengladbach gestohlenen Mercedes überein. Am Steuer des Fahrzeugs saß dem Polizeibericht zufolge ein 33-jähriger Mann aus Mönchengladbach. Er war schon an anderer Stelle beobachtet worden, wie er am Steuer schlief. Auf Ansprache hatte er das Auto versetzt.