Unfall in Mönchengladbach : Fahrer betrunken: Auto kippt bei Unfall auf die Seite

Der Unfallwagen blieb auf der Seite halb im Garten liegen. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach Ein spektakulärer Unfall in Geneicken blieb am Freitagabend ohne gravierende Folgen. Der Unfallfahrer musste dennoch in ein Krankenhaus.

Bei einem Unfall an der Kreuzung Schlossstraße / Dohler Straße ist am Freitagabend ein 49-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Fahrzeuge gegen 20.15 Uhr derart heftig zusammengestoßen, dass ein Auto auf die Seite kippte, gegen einen Grundstückszaun prallte und dort liegen blieb. Der Fahrer konnte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst befreien. Eine zufällig anwesende Notärztin leistete erste Hilfe. Der Fahrer hatte laut Feuerwehr Glück und wurde nur leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein erheblicher Alkoholwert festgestellt, der eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines zur Folge hatte.

Der Fahrer des zweiten Pkw wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Ein Kleinkind war bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch Familienangehörige von der Unfallstelle nach Hause gebracht worden. Beide blieben unverletzt. Der auf der Seite liegende Wagen musste mit einem Kranwagen geborgen werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.

