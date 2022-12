S8 zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach Unbekannte schlagen jungen Männern im Zug ins Gesicht

Der Vorfall liegt bereits Monate zurück. Jetzt beginnt die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung und hat dafür Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht. Zwei junge Männer werden verdächtigt, am 7. August 2022 in der S8 auf der Fahrt von Düsseldorf nach Mönchengladbach zwei Personen attackiert zu haben. Wie die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin am Montag, 5. Dezember 2022, mitteilte, kam es in dem Zug zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Unbekannte Täter schlugen dabei den beiden Geschädigten (19 und 20 Jahre) gezielt in das Gesicht. Laut Polizeibericht erfolgte dies „nach provozierenden Äußerungen“ und „unvermittelt“.