Geldautomat in Mönchengladbach manipuliert Polizei fahndet mit Fotos nach Verdächtigem in „Skimming-Fall“

Nach einem „Skimming-Fall“ in Mönchengladbach fahndet die Polizei weiterhin nach einem tatverdächtigen Mann. Dieser soll am Donnerstag, 27. Juli 2023, gegen 7.20 Uhr den Geldautomaten der Targobank an der Hindenburgstraße manipuliert haben. Die Polizei hat jetzt, Freitag, 27. Oktober, Fotos des Verdächtigen veröffentlicht.