Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Exhibitionist belästigt 58-Jährige

Mönchengladbach Die Frau befand sich im Eingangsbereich eines Ärztehauses, als sich der Fremde ihr mit entblößtem Geschlechtsteil näherte. Mit einer Personenbeschreibung sucht die Polizei Zeugen.

Ein Mann hat sich am Donnerstag, 25. August, um 10.50 Uhr im Eingangsbereich des Ärztehauses an der Dünner Straße einer 58-jährigen Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.