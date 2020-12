Polizeieinsatz in Mönchengladbach : Jugendliche gehen mit Messern und Schlagstöcken aufeinander los

Die Polizei war mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Mindestens zehn Männer gingen am Samstagabend am Europaplatz in Mönchengladbach teilweise bewaffnet aufeinander los. Die Polizei griff rechtzeitig ein. Zehn Personen, darunter Jugendliche, wurden ins Gewahrsam genommen.

(RP) Nach einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Europaplatz hat die Polizei am Samstagabend zehn Personen ins Gewahrsam genommen. Die Beamten beschlagnahmten mehrere Waffen, drei Messer und zwei Schlagstöcke, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte. Die Ermittlungen laufen jetzt wegen schweren Landfriedensbruchs und Verstößen gegen das Waffengesetz.

Gegen 20 Uhr war eine Gruppe von mindestens zehn Personen zwischen Bussteigen aneinander geraten. Mit lautem Geschrei und erhobenen Fäusten stürmten sie den Polizeiangaben zufolge aufeinander zu. Bundespolizisten wurden auf das Geschehen aufmerksam und griffen ein. Das Einschreiten der Beamten sorgte für ein Ende der Auseinandersetzung, die deshalb letztlich auch ohne Verletzungen blieb. Die Bundespolizei und die Polizei Mönchengladbach waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

Zehn männliche Personen wurden mitgenommen ins Polizeigewahrsam. Es handelte sich um einen 15-Jährigen, vier 17-Jährige und fünf 18- bis 20-Jährige. Gegen sie laufen jetzt Anzeigen wegen des Tatvorwurfs eines besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs und wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Acht von ihnen wurden noch in der Nacht aus dem Gewahrsam entlassen und in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger blieben in dieser Nacht im Gewahrsam.

Zu den Hintergründen des Vorfalls machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

