Kriminalität in Mönchengladbach : Die Rückkehr des „Antanz-Tricks“

Mönchengladbach Jahrelang wurden Gladbacher vor allem in der Altstadt durch die Masche Opfer von Diebstählen, dann war Ruhe – bis zum vergangenen Wochenende.

(RP) Jahrelang hat es keinen Fall der Ablenkungsmasche „Antänzer“ in Mönchengladbach mehr gegeben. Mit der Rückkehr des Nachtlebens in der Altstadt sind aber offenbar auch wieder Diebe auf diese Tour unterwegs. Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, ist bereits am Wochenende ein 34-Jähriger in der Alstadt aus einer Gruppe heraus auf diese Weise abgelenkt und bestohlen worden.