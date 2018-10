Mönchengladbach: Erneut Pferde-Ripper unterwegs

Mönchengladbach Im Mönchengladbacher Ortsteil Hardt hat ein Unbekannter einem Pferd eine 30 Zentimeter lange Schnittwunde zugefügt. Dasselbe Tier war vor einem Jahr schon einmal an diesem Ort verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Stallbesitzer und Pferdehalter in Hardt sind in großer Sorge. Ein bislang unbekannter Täter hat vergangenen Sonntag ein Pferd mit einem Messer verletzt. Die Stute von Vanessa Schleuter ist auf einem Hof an der Hardter Landstraße untergebracht. Am Nachmittag war das Pferd auf der Weide, dann wurde es von der Reitbeteiligung in die Box gebracht. „Da war die Stute noch unverletzt“, sagt Schleuter. Es müsse also in der Box passiert sein. Das Pferd namens Lara hat einen 30 Zentimeter langen Schnitt am Rücken. Der ist nicht zu übersehen und musste von einer Tierärztin genäht werden. „Mein Pferd hat Schmerzen“, sagt die Halterin, „die Stute zuckt bei jeder Berührung zusammen.“

Im vergangenen Jahr ereignete sich der erste Fall in der Nacht vom 23. auf den 24. September. Eine Tierhalterin hatte ihr Pferd auf eine Weide an der Straße Wey gebracht. Am folgenden Tag musste sie feststellen, dass die Stute ein geschwollenes und blutendes Geschlechtsteil hatte. Ein Tierarzt stellte fest, dass das Pferd vermutlich durch ein Cuttermesser oder einen Schraubendreher verletzt worden war. Am 1. Oktober 2017 wurde erneut ein Pferd verletzt. Dieses Mal auf der Koppel an der Hardter Landstraße. Als das Tier in den Stall geholt wurde, hatte es an seiner rechten Flanke einen fünf bis zehn Zentimeter langen Schnitt. Der dritte Fall ereignete sich am 15. Oktober. Wieder war eine Weide an der Straße Wey der Tatort. Das Tier hatte im Halsbereich einen etwa 20 Zentimeter langen Schnitt, hätte beinahe eingeschläfert werden müssen.