Lürrip : Erneut gefährliche Wurfattacke an Fußgängertunnel

In den Fußgängertunnel war am Montag bereits ein Metallpoller geworfen worden. Er hätte beinahe einen jungen Mann getroffen. Foto: Polizei

Mönchengladbach Ein faustgroßer Schotterstein hätte beinahe eine junge Mutter getroffen, die mit einem Kinderwagen unterwegs war. Ein 43-jähriger Mann zählt zu den Tatverdächtigen. Er hatte fast vier Promille Alkohol im Blut.

An der Bahnunterführung an der Kranzstraße ist es am Freitag erneut zu einer gefährlichen Wurfattacke gekommen. Dieses Mal wäre eine junge Mutter mit Kind beinahe von einem schweren Schotterstein getroffen worden. Bereits am Montag waren dort Metallpoller und Steine durch eine bauartbedingte Öffnung in den Fußgängertunnel geworfen worden, der gerade von einem jungen Mann passiert wurde.