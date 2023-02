Ausgebrannter BMW in Neuss gefunden Der Ermittlungsstand nach der Verfolgungsjagd durch Mönchengladbach

Vergangenes Wochenende haben sich Unbekannte eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Mönchengladbach geliefert. Das Auto soll zuvor in Viersen gestohlen und später abgebrannt in Neuss aufgefunden worden sein. Das hatte die Polizei Mönchengladbach am Sonntag mitgeteilt. Sie betonte dabei, dass es sich nur „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um den gestohlenen BMW handele. Ob das aber tatsächlich der Fall ist, ist noch immer nicht abschließend geklärt. Das teilte ein Sprecher der Polizei Viersen am Mittwoch auf Anfrage mit. „Zu 99 Prozent ja, aber eben noch nicht zu 100 Prozent“, sagte er.