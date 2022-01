Zufällig entdeckt : Polizei findet kiloweise Cannabis in Drogen-Wohnung

Die Polizei stellte Cannabis-Pflanzen und abgepacktes getrocknetes Cannabis sicher. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Nach ihrem Zufallsfund in einem Mehrfamilienhaus nahmen die Beamten zwei Männer fest. Gegen sie wird wegen illegalem Handel mit Cannabis und Anbau von Cannabis ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Fund einer Cannabis-Plantage in einer Wohnung in Hardterbroich-Pesch am Sonntag sind die beiden vorläufig festgenommenen Männer am Montag wieder entlassen worden. Wie die Polizei mitteilte, wird gegen sie wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Cannabis und den Anbau von Cannabis ermittelt.

Der Fund ereignete sich am Sonntag rein zufällig: Eigentlich war die Feuerwehr am Sonntagmittag wegen eines Wasserschadens zu einem Mehrfamilienhaus an der Kattowitzer Straße gerufen worden. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass aus einer Wohnung Wasser austrat. Weil niemand die Tür öffnete, verschaffte sich die Feuerwehr aus Gründen der Gefahrenabwehr Zugang.

In der Wohnung entdeckten die Beamten dann eine größere Marihuana-Plantage inklusive entsprechender Ausrüstung zur Aufzucht der Pflanzen. Ausgangspunkt des Wasserschadens war wahrscheinlich eine defekte Bewässerungsanlage. Kurz darauf erschien der 39-jährige Wohnungsinhaber, der von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. Außerdem ergaben sich Hinweise auf einen weiteren Verdächtigen.