Drei Häuser sind unbewohnbar : Ermittler können Brandhäuser noch nicht betreten

Foto: Theo Titz 21 Bilder Großbrand in Rheydt

Mönchengladbach Nach dem Großbrand in Mönchengladbach ist die Brandursache noch nicht geklärt. Ermittler können noch nicht in die Gebäude. Statiker prüfen am Mittag, ob Einsturzgefahr besteht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Ursachenforschung nach dem Brand im Stadtteil Mülfort hat noch nicht begonnen. „Unsere Ermittler waren zwar vor Ort, konnten den Brandort aber aus Sicherheitsgründen nicht betreten“, sagte eine Polizeisprecherin. „Es muss noch geklärt werden, ob und inwiefern an welchem Haus Einsturzgefahr besteht.“ Derzeit seien Bauamt und Statiker vor Ort.

Am Morgen dauerten auch die dauern die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr noch an. Die Feuerwehr war zunächst noch vor Ort, um Glutnester zu löschen. Die drei Häuser, in denen es gebrannt hatte, sind unbewohnbar. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. Am Mittwochnachmittag war aus zunächst unbekannten Gründen in einer Etage Feuer ausgebrochen, das schnell auf zwei weitere Häuser übergriff.

Lesen Sie auch Drei Wohnhäuser in Flammen : Großbrand in Mönchengladbacher Wohnsiedlung

Die fünf Bewohner hatten die Häuser noch rechtzeitig alleine verlassen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Insgesamt waren bei dem Einsatz 90 Einsatzkräfte beteiligt. Außerdem hatten zusätzliche 50 Einsatzkräfte bereit gestanden, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern, sagte Direktionsleiter Andreas Schillers unserer Redaktion.

(angr/bsch)