Großeinsatz in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis-Neuss Zahlreiche Strafverfahren nach Zoll-Razzia eingeleitet

Nach einer Großrazzia am Dienstag, 28. November, in Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis-Neuss hat das Hauptzollamt Krefeld eine erste Bilanz gezogen. Insgesamt 210 Einsatzkräfte des Zolls, der Steuerfahndung, der Mönchengladbacher Ausländerbehörde sowie der Polizei waren im Einsatz. Beamte durchsuchten mehr als ein Dutzend Objekte, Schwerpunkt waren Wohnanlagen in Odenkirchen und Rheydt, wie der Zoll mitteilte. Aber auch Wohnungen und Geschäftsräume in Korschenbroich, Jüchen, Grevenbroich, Meerbusch und Bergheim wurden durchsucht.