Mönchengladbach: Elf Menschen erleiden Kohlenmonoxid-Vergiftung

Mönchengladbach Weil die Heizung ausgefallen war, wurde in einem Einfamilienhaus ein Holzkohlefeuer entzündet. Fünf Bewohner und sechs Gäste entgingen nur knapp dem Tod.

Der Rettungsdienst der Feuerwehr in Mönchengladbach ist am Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz ausgerückt. Elf Menschen hatten in einem Einfamilienhaus eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Nach ersten Erkenntnissen war in einem Einfamilienhaus am Iltisweg im Mönchengladbacher Ortsteil Schrievers die Heizung ausgefallen. „Die Menschen wussten sich wohl nicht anders zu behelfen und zündeten darauf hin in der Nacht im Haus einen Holzkohlegrill an“, sagt Einsatzleiter Andreas Schillers. Während die Menschen schliefen, sei das Kohlenmonoxid freigesetzt worden. Zum Glück sei am Morgen eine Person rechtzeitig erwacht. Sie empfand Übelkeit, weckte daraufhin die anderen, die sich ebenfalls schlecht fühlten.