Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Wohnung nach Küchenbrand zunächst unbewohnbar

Die Einsatzkräfte sind demnach am Pfingstsonntag, 19. Mai, gegen 12 Uhr alarmiert worden. In einem mehrgeschossigen Mehrfamilienhaus an der Straße Kreuzhütte war das Feuer in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Ein Bewohner hatte daraufhin „geistesgegenwärtig“, wie die Wehr unterstreicht, die Tür zur Küche geschlossen und so die Ausbreitung des Brandes auf die restliche Wohnung verhindert. Nachdem er seine Familie auf die Straße geschickt hatte, ging er erneut in die Wohnung und schüttete einen Eimer Wasser in die Küche und konnte den Brand damit weitgehend ablöschen.