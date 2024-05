Polizeieinsatz in Mönchengladbach Person mit Stichverletzungen in Schulungseinrichtung

Mönchengladbach · Am Königskarree läuft am Montagmorgen ein Polizeieinsatz. In einem Gebäude ist eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Was bisher dazu bekannt ist.

06.05.2024 , 10:38 Uhr

Polizisten stehen vor dem Gebäude, in dem sich die Tat abgespielt haben soll. Foto: Carsten Pfarr

In einer Schulungseinrichtung an der Carl-Diem-Straße in Mönchengladbach ist eine Person mit Stichen schwerstverletzt worden. Ein Tatverdächtiger ist gefasst. Das bestätigt eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Der Verletzte ist den Angaben zufolge mittlerweile außer Lebensgefahr. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatort ist ein Gebäude im Gewerbe- und Dienstleistungspark Königskarree an der Korschenbroicher Straße im Stadtteil Hardterbroich-Pesch. Die Polizei sperrte die Immobilie, in der die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) Mönchengladbach und das Hauptzollamt Krefeld mit dem Sachgebiet „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ ansässig sind, ab. Auf dem Parkplatz waren vereinzelte Personen anzutreffen, die Kurse in dem Gebäude geben oder wahrnehmen wollten. Sie kamen vorerst nicht hinein. Neuer Rekord bei Straftaten erreicht Kriminalstatistik 2023 in Mönchengladbach Neuer Rekord bei Straftaten erreicht Vor Ort waren unter anderem die Kripo, die Spurensicherung und die Seelsorge im Einsatz. Der dauert an, obwohl der Tatverdächtige am Morgen aus dem Gebäude geführt wurde. „Die Ermittlungen haben erst gestartet“, betont die Polizeisprecherin, die zunächst keine weiteren Angaben machte. Sobald weitere Informationen bekannt sind, wird dieser Artikel aktualisiert.

(capf)