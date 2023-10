Ermittlungen aufgenommen Polizei meldet diverse Einbrüche in Mönchengladbach

Zudem sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 19. Oktober, in eine Zahnarztpraxis sowie in eine Gaststätte eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Briefmarken. Zur Zahnarztpraxis an der Straße Am Beller Bach (Mülfort) verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster gewaltsam Zutritt. Daraufhin durchsuchten sie die Räume und entwendeten Briefmarken zum Frankieren. Die Tat soll sich den Angaben zufolge zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, ereignet haben. Auch in die Gaststätte an der Konstantinstraße (Giesenkirchen) gelangten noch unbekannte Einbrecher gewaltsam, indem sie ein Fenster öffneten. Im Anschluss brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten. Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und ermittelt wegen Einbruchdiebstahls.