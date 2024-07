In Gaststätten und ein Haus Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen nach Einbrüchen am Wochenende

So drangen Unbekannte in der Nacht von Freitag, 26. Juli, auf Samstag, 27. Juli, in zwei Gaststätten im Nordosten der Stadt ein. An der Dünner Straße stellten die Inhaber eines Retaurants noch in der Nacht auf Samstag fest, dass die Eingangstür gewaltsam geöffnet worden war. Gegen 2.50 Uhr verständigten sie die Polizei, die in der Nähe nach den Tätern fahndete – unter anderem mit einem Diensthund. Wie sich später herausstellte, hatten die Unbekannten ein Portemonnaie aus dem Restaurant entwendet.