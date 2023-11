Häuser, Kindergarten, Wohnwagen Polizei meldet mehrere Einbrüche in Mönchengladbach

Und in ein Einfamilienhaus an der Hespersstraße brachen Unbekannte ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Bewohner waren ab dem 1. November im Urlaub und stellten bei ihrer Rückkehr am Samstag, 4. November, gegen 15.15 Uhr fest, dass eingebrochen wurde. Was fehlt, konnten sie nicht genau sagen.