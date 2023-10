Vorfall in Mönchengladbach Bewohner überrascht Einbrecher – Verdächtiger flüchtet

Am Samstag, 28. Oktober, brach demnach ein Unbekannter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Oststraße in Hardterbroich-Pesch ein. Nach eigenen Angaben hielt sich der 21-jährige Bewohner gegen 19.15 Uhr in seiner Wohnung auf, als er merkwürdige Geräusche hörte. Kurz darauf sei er in einem der Räume auf einen unbekannten Mann getroffen. Der offenbar überraschte Einbrecher sei dann an ihm vorbeigelaufen und über die Terrasse geflüchtet. Die Terrassentür habe der Unbekannte vermutlich vorher aufgehebelt.