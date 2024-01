An Firmengelände in Mönchengladbach Einbrecher fahren mit gestohlenem Auto durch Tor

Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstag, 4. Januar, gegen 23.30 Uhr. Die beiden Männer näherten sich den Angaben zufolge mit dem gestohlenen Transporter dem Firmengelände am Dohrweg. Dort fuhren sie mit dem Fahrzeug gegen ein Tor und drückten es ein. Auf diese Weise gelangten sie in den hinteren Bereich der Anlage. Anschließend luden sie dort abgestelltes Firmeneigentum in den Transporter und entfernten sich mit dem Fahrzeug von dem Gelände.