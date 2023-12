Fahndung in Mönchengladbach Einbrecher durchwühlt Büros im Rathaus Abtei

Mönchengladbach · Der Mann ist in der Nacht zu Freitag in das Verwaltungsgebäude eingedrungen und hat dort mehrere Türen aufgebrochen. Was bisher zu dem Fall bekannt ist.

15.12.2023 , 13:16 Uhr

Der Unbekannte hatte sich das Rathaus auf dem Abteiberg als Einbruchsziel ausgesucht. (Archivfoto) Foto: Andreas Gruhn

Ein Mann ist in das Mönchengladbacher Rathaus eingebrochen und hat dort mehrere Büros nach Wertsachen durchsucht. Trotz aufwendiger Fahndung und Videoaufnahmen entkam der Einbrecher unerkannt. Das teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht zu Freitag, 15. Dezember. Gegen 1.10 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma der Polizeileitstelle, dass sich auf dem Rathausgelände an der Abteistraße eine verdächtige Person befinde. Videokameras hätten den Mann erfasst und dabei gefilmt, wie er durch einen Zaun an der östlichen Seite auf das Gelände gelangt sei. Die Polizei rückte gleich mit mehreren Streifenwagenteams an, umstellte das Rathaus und durchsuchte es mit einem Diensthund. Den Verdächtigen konnten sie aber nicht finden. Mutmaßlich hatte dieser schon die Flucht ergriffen, bevor die Polizei vor Ort war. Auch eine Fahndung im Umkreis des Abteibergs verlief erfolglos. Bei der Durchsuchung des Rathauses stellte die Polizei fest, dass mehrere Bürotüren aufgebrochen worden waren. Mutmaßlich war der Einbrecher durch ein aufgedrücktes Fenster vom Innenhof aus in das Gebäude eingestiegen und hatte sich dann an den Bürotüren zu schaffen gemacht und die Räume nach Wertsachen durchsucht. Der Umfang seiner Beute ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bekannt. Allerdings wurde schon festgestellt, dass eine dreistellige Summe Bargeld aus einer Kasse sowie kleinere Bargeldbeträge aus den Büros fehlen. Der Polizei liegen Hinweise darauf vor, dass der Täter mit einem Fahrrad flüchtete. Die Ermittler bitten Zeugen, die um die Tatzeit herum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, das mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnte, sich unter der Telefonnummer 02161 290 zu melden. In der Nachbarstadt Kostenpflichtiger Inhalt Korschenbroich sind Unbekannte Ende August ins Rathaus an der Sebastianusstraße eingebrochen. In der Folge war das Gebäude für einen Tag für die Öffentlichkeit geschlossen. Und im Dezember 2022 verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang ins Jüchener Rathaus. Dabei entwendeten sie auch die Amtskette und den Dienstwagen des Bürgermeisters. Eine Bande wurde für diese und weitere Taten im September 2023 zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

(capf)