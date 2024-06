Ermittlungen in Mönchengladbach Unbekannte Einbrecher randalieren in Schule

Laut einem Bericht ist eine unbekannte Anzahl von Tätern am Samstag, 22. Juni, gegen 0.40 Uhr in ein Schulgebäude an der Abteistraße eingebrochen. Innerhalb der Schule kam es den Angaben zufolge zu „mehreren Sachbeschädigungen“. Hinweise auf Diebesgut oder auf mögliche Täter liegen bisher aber nicht vor.