Einbruch in Mönchengladbach Unbekannte stehlen Schrein mit Kelch aus Kirche

Einbrüche in Kirchen kommen in Mönchengladbach immer wieder vor. So brachen Unbekannte in der Nacht zum 1. Juli in die Kirche Heilig Kreuz in Westend ein und entwendeten mehrere sakrale Gegenstände – darunter eine Hostienschale und einen Kelch. Im Oktober 2022 durchwühlten Einbrecher Schränke in der Sakristei der Kirche St. Gereon in Giesenkirchen, machten aber keine Beute.