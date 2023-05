Polizeieinsatz in Mönchengladbach Einbruch in Postfiliale am Platz der Republik

(RP) Die Polizei hat am Samstagmorgen einen 49-Jährigen festgenommen, der zusammen mit zwei Komplizen verantwortlich sein soll für einen Einbruch in eine Filiale der Deutschen Post an der Lürriper Straße im Stadtteil Hardterbroich-Pesch. Das teilte die Polizei am Samstag mit.