Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen Einbruch in Kirchengemeinde

Unbekannte sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, 25. Januar, gewaltsam in die Räume der evangelischen Jugendkirche an der Wilhelm-Strauß-Straße eingedrungen. Mitarbeitende der evangelischen Kirchengemeinde hatten der Polizei am Donnerstag den Einbruch in die Jugendkirche gemeldet. Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen 21 Uhr und 9.30 Uhr Zutritt zu der Kirche, indem sie die Eingangstür aufbrachen. Sie durchsuchten einzelne Räume, vor allem Büros, wobei weitere Türen beschädigt wurden. Bislang ist unklar, ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161 290.