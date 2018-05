Mönchengladbach: Einbruch in Kfz-Zulassungsstelle

Mönchengladbach Die Kfz-Zulassungsstelle bleibt am Mittwoch wegen eines Einbruchs geschlossen. Für die Zulassungsvorgänge wesentliche Technik ist so zerstört worden, dass diese nicht durchgeführt werden können.

Die Kfz-Zulassungsstelle in Mönchengladbach bleibt am heutigen Mittwoch wegen eines nächtlichen Einbruchs ganztägig geschlossen. Für die Zulassungsvorgänge wesentliche Technik ist so zerstört worden, dass diese nicht durchgeführt werden können. Die nötigen Reparaturmaßnahmen werden schnellstmöglich in Angriff genommen, um den Betrieb wieder aufnehmen zu können.