Einsatz in Mönchengladbach Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Die Beamten brachten den 27-Jährigen in Gewahrsam, während Rettungskräfte den 26-Jährigen zunächst ins Krankenhaus einlieferten. Laut Polizei war er beim Fluchtversuch gestürzt und hatte sich Verletzungen zugezogen, die einen kurzen stationären Aufenthalt nötig machten. Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort und prüfte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft mögliche Haftgründe. Da keine vorlagen, wurden die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen – etwa die Entnahme von Blutproben – am Morgen aus dem Gewahrsam beziehungsweise dem Krankenhaus entlassen. Beide erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls.